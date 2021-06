Eccesso di alcol, ragazzina di 15 anni finisce in ospedale

Notte di lavoro per i soccorritori a causa dell'abuso di alcol: giovane di Valmadrera trasportata in codice giallo, a Pescarenico intervento per un 58enne

Doppio intervento del personale di soccorso, nella notte scorsa, per eccesso di alcol.

Il primo a Pescarenico, Piazza Era, per soccorrere un 58enne. Sul posto, allertata inizialmente in codice rosso, è giunta l'ambulanza della Croce rossa di Lecco. Dopo le prime cure del caso, l'uomo è stato accompaganto in ospedale a Lecco in codice verde.

Il secondo intervento dopo la mezzanotte a Valmadrera, in Via Manzoni, ha riguardato addirittura una ragazzina di 15 anni: la Croce rossa di Lecco l'ha soccorsa a trasportata al Manzoni in codice giallo. Allertati i Carabinieri.