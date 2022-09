Notte troppo alcolica, giovane trasferita in ospedale

Un altro caso di intossicazione etilica nel territorio lecchese. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire con urgenza la scorsa notte (quella tra sabato 17 e domenica 18 settembre) per prestare aiuto a una giovane di 21 anni che aveva ecceduto con le bevande alcoliche.

L'allarme è scattato alle ore 2 in via Alta del Poggio. Sul posto si è portata l'ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora. Dopo le prime cure portate sul posto, la ragazza è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Mandic di Merate. Negli ultimi mesi sono stati diversi i casi di eccessi di alcolici che si sono verificati tra Lecco e provincia.