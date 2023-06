Abuso di alcolici, a Lecco doppio intervento dei soccorsi

Doppio intervento delle squadre di soccorso nella notte fra domenica e lunedì per intossicazione etilica.

Il primo si è registrato sul lungolario Cadorna a Lecco, intorno alle 23.20; soccorsa una donna di 40 anni dalla Croce rossa di Lecco, i cui volontari l'hanno trasferita al Manzoni in codice verde.

Il secondo intervento poco dopo le 23.30 a Lecco, in viale Montegrappa, per prestare aiuto a un ragazzo di 21 anni. L'ambulanza dei Volontari del Socorso di Calolziocorte è giunta sul posto in codice rosso. Per fortuna le sue condizioni non si sono rivelate così gravi. Il giovane è stato successivamente trasportato all'ospedale di Lecco in codice giallo.