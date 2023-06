Alcolici, serata "allegra" nel Lecchese: doppio intervento dei soccorsi

Con l'arrivo della bella stagione il problema è riesploso in tutta la sua gravità, con un crescente numero di episodi nel territorio. Doppio intervento dei soccorsi nella serata di giovedì per abuso di alcolici.

Il primo intorno alle 21 a Calolziocorte, nei pressi della stazione ferroviaria, dove un 35enne ha avuto bisogno dell'intervento del personale della Croce rossa di Galbiate. L'uomo è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Merate.

Altra uscita delle ambulanze, questa volta a La Valletta Brianza, in via Cervino, alle 22: la Croce rossa di Merate ha preso in carico un 58enne vittima di intossicazione etilica e lo ha condotto al Mandic in codice verde.