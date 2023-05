Eccesso di alcolici, doppio intervento dei soccorsi

Doppio intervento dei soccorsi per due episodi di intossicazione etilica nella serata di ieri, martedì 23 maggio, a Lecco. Nel primo caso un'ambulanza inviata dal 118 è dovuta intervenire in via Roma all'altezza del civico 41 per prestare aiuto a un uomo che aveva ecceduto con le bevande alcoliche. Le sue condizioni sono poi apparse meno gravi del previsto e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Più serio il secondo episodio avvenuto invece alle 22.30 in via Montello: in questo caso ad essere soccorso è stato un uomo di 30 anni. L'allarme è stato dato in codice verde, ma l'intervento è poi dovuto proseguire in giallo con il trasferimento dell'uomo all'ospedale Manzoni di Lecco.