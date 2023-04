Eccesso di alcolici, due persone trasportate in ospedale

Doppio intervento dei soccorsi in codice giallo nella serata di ieri, sabato 1 aprile, per prestare aiuto a due persone che hanno ecceduto con le bevande alcoliche.



Il primo allarme è scattato alle ore 20.30 in via Paolo Perazzo a Lecco. Sul posto si è presto portata l'ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera: ad essere soccorso, e trasportato all'ospedale Manzoni, un uomo di 40 anni in evidente difficoltà.Poco dopo, alle 21.15, un secondo intervento del 118 sempre per intossicazione etilica di è reso nuovamente necessario nella città capoluogo. Questa volta è toccato ai Volontari di Calolzio soccorrere un ragazzo di 24 anni ubriaco, che si trovava in via Ticozzi. Il giovane è stato a sua volta trasportato all'ospedale di Lecco sempre in codice giallo.