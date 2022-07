Eccesso di alcolici: due giovani soccorsi nella notte

Doppio intervento d'urgenza dei soccorsi nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio per prestare aiuto a due giovani che hanno ecceduto con le bevande alcoliche.

Il primo allarme al 118 (in codice giallo) è scattato all'1.15 in centro Lecco: un ragazzo di 22 anni è stato soccorso per intossicazione etilica mentre si trovava nella piazza della basilica ed è stato trasportato all'ospedale Manzoni in ambulanza.

Poco più tardi i soccorsi sono entrati in azione anche a Colico, in via Nazionale Sud: in questo caso ad essere soccorsa sempre per intossicazione etilica è stata una ragazza di 19 anni. La giovane è stata poi trasferita dall'equipaggio della Croce Rossa di Colico all'ospedale di Gravedona, sempre in codice giallo.

Negli ultimi mesi sono stati purtroppo diversi gli episodi di persone che hanno ecceduto con le bevande alcoliche, finendo così in pronto soccorso.