Abuso di alcol, la notte lecchese è un 'bollettino di guerra'

L'abuso di alcol è un problema e nei weekend il fenomeno purtroppo si accentua. Nella notte fra sabato e domenica il personale del 118 è stato costretto a ben quattro interventi nel territorio lecchese.

Il primo in via Statale a Mandello, prima della mezzanotte, per un uomo. In questo caso l'ambulanza della Croce rossa di Lecco, intervenuta sul posto, non ha effettuato il trasporto.

Il secondo intervento a Bellano, in via Gavazzi, quando l'orologio segnava già la 1.00: il Soccorso Bellanese è stato inviato per un 78enne in preda ai fumi dell'alcol, ma anche questa volta l'uomo è stato soccorso sul posto. Giova ricordare che nella maggioranza dei casi i pazienti rifiutano il trasporto in ospedale.

Alle 2.20 la Croce rossa è stata dirottata a Pradello, nel pacheggio antistante la discoteca, per un 19enne poi trasferito in pronto soccorso in codice verde.

Ultimo intervento della notte per intossicazione etilica a Cortenova alle 3.40: coinvolta una ragazza di 21 anni, che l'equipaggio del Soccorso Bellanese ha trasportato al Manzoni di Lecco in codice verde.

Un vero e proprio 'bollettino di guerra' alcolico.