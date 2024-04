Ancora eccesso di alcolici: doppio intervento dei soccorsi

Doppio intervento dei soccorsi per intossicazione etilica nella serata e nella notte tra venerdì e sabato 20 aprile. Il primo allarme è scattato alle ore 21 in centro Lecco: l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte ha dovuto raggiungere piazza Manzoni per prestare aiuto a un uomo di 46 anni in evidente difficoltà dopo aver ecceduto con le bevande alcoliche. Il paziente è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale Manzoni.

La seconda chiamata al 112 alle 3 di notte sempre a Lecco, ma sul Lungolario Piave. Questa volta ad essere soccorsa dopo aver bevuto troppo è stata una ragazza di 20 anni, raggiunta in codice giallo e trasportata in ospedale in verde dopo le prime cure portate sul posto. Diversi altri episodi di intossicazione etilica di sono ripetuti di recente anche nel territorio lecchese.