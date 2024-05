Eccesso di alcolici, doppio intervento dei soccorsi nella notte

Doppio intervento dei soccorsi nella notte tra venerdì e sabato per eccesso di bevande alcoliche. Entrambi gli interventi sono scattati in codice giallo e poi proseguiti in verde (con i pazienti quindi in condizioni non gravi).

Il primo allarme è scattato a Brivio alle ore 2.30 dell'11 maggio, in via Como. Un giovane di 26 anni è stato soccorso per intossicazione etilica da un equipaggio della Croce Rossa di Olgiate. Allertati anche i carabinieri. In questo caso non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Un'altra ambulanza è invece dovuta entrare in azione alle 5 a Lecco, sul lungolario Isonzo. Ad essere soccorso in questo caso è stato un 19enne in difficoltà sempre per intossicazione etilica. Dopo una prima assistenza portata sul posto, il giovane è stato poi trasferito all'ospedale Manzoni in "verde".