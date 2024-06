Ancora eccesso di alcolici: doppio intervento dell'ambulanza

Soccosi nuovamente al lavoro nel Lecchese per eccesso di bevande alcoliche. Il primo allarme è scattato in piazza Prinetti a Merate nella serata di venerdì 28 giugno. Un uomo trovatosi in difficoltà è stato raggiunto in codice giallo da un'ambulanza della Croce Bianca di Merate: dopo le prime cure ricevute sul posto, il paziente è stato trasportato in codice verde all'ospedale Mandic.

Nella notte tra venerdì e sabato nuovo intervento del 118 sempre per intossicazione etilica a Lecco. La chiamata ai soccorsi è partita alle 3.50 sempre in codice giallo. L'equipaggio inviato da Areu ha raggiunto via Antonio Ghislanzoni per prestare aiuto a un ragazzo di 24 anni poi trasferito in "verde" all'ospedale Manzoni.