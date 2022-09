Eccesso di alcolici: tre interventi dei soccorsi in mezza giornata

Tre interventi dei soccorsi in meno di mezza giornata per prestare aiuto a persone che hanno ecceduto con le bevande alcoliche. Nonostante lo spavento iniziale, in nessun caso i pazienti si sono fortunatamente trovati in condizioni gravi. Tutti gli interventi da parte del 118 sono stati comunque attivati in codice giallo.

ll primo episodio di intossicazione etilica si è registrato nella notte, intorno alle ore 2.30, in viale Giuseppe Verdi a Merate. Il secondo alle 8.15 in via Crocifisso a Galbiate. Per le due persone soccorse non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il terzo intervento dell'ambulanza è avvenuto poco dopo le 13 in Largo Caleotto a Lecco: in questo caso l'uomo soccorso, 59 anni, è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde per accertamenti. Negli ultimi mesi sono stati purtroppo diversi i casi di abuso di alcolici avvenuti tra Lecco e provincia.