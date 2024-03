Edoardo Galli ritrovato in Stazione Centrale a Milano

Edoardo Galli è stato ritrovato questa mattina a Colico. Il 17enne scomparso lo scorso 21 marzo, che aveva fatto perdere le proprie tracce e tenuto in ansia genitori e amici per giorni, è stato rintracciato dagli agenti di Polizia ferroviaria mentre stava facendo il biglietto per tornare in treno, così come si era allontanto, a Colico.

A riconoscerlo sarebbe stata una coppia di viaggiatori che ha immediatamente avvisato il personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria.

Come conferma il sindaco di Colico Monica Gilardi, informato dell'accaduto, i genitori si sono subito messi in viaggio, intorno alle 9, per andare a recuperare il ragazzo.

La scomparsa il 21 marzo

La mattina della scomparsa Edoardo viene accompagnato in stazione dalla madre e prende il treno delle 6.58 che lo avrebbe portato a Morbegno dove frequenta il liceo. Come ricostruito da "Chi l'ha visto?", l'adolescente scende effettivamente dal treno a Morbegno, paesino della Valtellina in provincia di Sondrio. Alle 7.30 il giovane viene ripreso dalle telecamere della stazione e solo tre minuti dopo spegne il cellulare che non riaccenderà più.

Edoardo però non prende la solita strada per andare a scuola. Va nella direzione opposta, verso casa di un amico. Non citofona, si limita a lasciare nella cassetta della posta una banconota da 20 euro. Un piccolo debito da saldare, come confermato dalla Procura di Lecco, "ma questo non appare essere legato ai suoi programmi di allontanarsi". Sulla banconota scrive anche una frase: "Non smettere mai di sognare". Un brutto segnale secondo il papà del giovane, intervistato dall'inviato di Rai3. "Evidentemente - aveva spiegato - aveva in mente di andare chissà dove, di non tornare". Prima di partire Edoardo non voleva lasciare nulla in sospeso. "Questa è la cosa che ci lascia veramente inquieti".

Giorni di ansia e mistero

Quello legato alla scomparsa di Edoardo Galli era diventato un mistero via via sempre più fitto. Non era mancata anche una pista relativa a una possibile fuga in Russia, essendo la madre originaria di quel Paese. Il quasi 17enne studente di Colico scomparso il 21 marzo era stato immortalato da una sola telecamera di sorveglianza, secondo quanto risulta a LaPresse, dopo essere sceso alla stazione di Milano Centrale dal treno preso a Morbegno (Sondrio): un frame che ferma il tempo alle 9.44.

Edoardo è inquadrato di spalle, da solo, con gli stessi abiti descritti nell'avviso diramato il 22 marzo dalla Prefettura di Lecco - giubbotto di jeans blu scuro, pantaloni beige, scarpe bianche Adidas con strisce blu - uno zaino scolastico scuro sulle spalle e due cartellette di plastica in mano. Un aggiornamento importante rispetto a quanto era stato riportato dall'Ansa nella serata di mercoledì.

Venerdì mattina, finalmente, l'ansia si è dissipata con il ritrovamento del giovane in Stazione centrale a Milano. Toccherà ora proprio al ragazzo raccontare e spiegare i motivi del suo allontanamento volontario.