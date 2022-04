Cade sul Passo del Cammello: elicottero al lavoro per un escursionista

Elicottero in volo nella mattinata di Pasqua. Qualche minuto prima delle 11 l'elisoccorso si è portato all'altezza del Passo del Cammello, tratto meno frequentato che collega la frazione lecchese di Versasio ai Piani d'Erna. Lì, durante l'escursione, si è infortunato un 72enne: sul posto è arrivato il mezzo aereo fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como); i tecnici e i medici a bordo hanno recuperato il settantaduenne e l'hanno trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti e le cure del caso.

Allertati anche i carabinieri i Vigili del Fuoco.