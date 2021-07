Doppio intervento sulle montagne lecchesi: soccorsi al lavoro, ma uno è un falso allarme

Doppio intervento delle squadre di soccorso sulle montagne del Lecchese. A metà mattinata il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino sono interventi per la ricerca di una persona che chiamava aiuto nella zona del Sentiero delle Foppe, in Grignetta, sulla base di un allarme lanciato da diversi escursionisti. Dopo diversi passaggi delle due squadre e dell'elicottero Drago dei pompieri, le medesime squadre hanno fatto rientro nelle rispettive sedi, non trovando nessuna persona in pericolo.

Il secondo intervento

Durante le prime ore del pomeriggio i pompieri sono nuovamente tornati in azione, portandosi, ancora una volta con l'elicottero, sopra l'abitato di Premana, più precisamente intorno ai 2.200 metri di quota dell'Alpe Premaniga. Lì, bloccata in un canalone, si trova bloccata una persona, segnalata comunque in buone condizioni di salute.