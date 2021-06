Malori e un infortunio: tre interventi in un'ora sulle montagne per l'elicottero

Triplo intervento nel giro di un'ora per l'elisoccorso sulle montagne del Lecchese. In tre distinte occasioni il mezzo aereo si è levato in volo per portarsi nel nostro territorio: la giornata calda ha richiamato, come di consueto, tante persone sulle alture, ma il caldo si può rivelare anche un nemico.

Primo intervento: Pialeral

Alle 13.25 l'elicottero di stanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII si è portato al Pialeral, sul Grignone, perchè un 47enne ha accusato un malore: i soccorritori l'hanno stabilizzato e trasferito in codice verde presso l'ospedale di Gravedona.

Secondo intervento: Brioschi

Poco dopo le 14 è stato il mezzo aereo decollato dalla base di Villa Guardia (Como) a raggiungere la Grigna, questa volta poco sotto la vetta e il Rifugio Brioschi: ancora una volta è stato un malore a colpire un 35enne, fortunatamente in modo non preoccupante.

Terzo intervento: Capanna Monza

Alle 14.30 l'elicottero comasco ha raggiunto il Resegone, più precisamente la zona del Sentiero attrezzato del Caminetto, perchè una donna di 34 anni è infortunata durante l'escursione. In questo caso sono stati coinvolti anche i tecnici della Stazione del Bione della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, giunti sul posto via terra; allertato anche Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco. L'escursionista è stata recuperata e trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.