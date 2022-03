Cadute ai Piani di Bobbio e sul Grignone: arriva l'elicottero

Doppia caduta sui rilievi della Valsassina. Poco prima di mezzogiorno un uomo di 68 anni è caduto sulle piste da sci dei Piani di Bobbio, a circa 1600 metri di quota: sul posto, mediante una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) è stato fatto arrivare anche un elicottero di stanza presso la base comasca di Villa Guardia. Stabilizzato dalla squadra presente in quota, lo sciatore è stato caricato sul mezzo aereo e trasferito all'ospedale “Manzoni” di Lecco in codice giallo.

Caduto sul Grignone

Sempre il medesimo elicottero è tornato in Valsassina poco dopo le 13.15 per soccorrere un uomo di 58 anni caduto all'altezza del rifugio Brioschi, portando in quota anche una squadra della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Stando a quanto riferito da fonti di Areu, l'escursionista avrebbe accusato varie contusioni sul corpo, che ne hanno reso necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lecco, dov'è stato ricoverato in codice verde.