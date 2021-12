Elicottero sul Due Mani per due escursionisti in difficoltà. Soccorsi anche a Bobbio

Doppio intervento dei soccorritori tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di martedì 7 dicembre. Qualche minuto prima di mezzogiorno il personale sanitario si è portato sulle piste da sci dei Piani di Bobbio per prestare soccorso in favore di un 22enne infortunatosi in modo non particolarmente serio: il ragazzo è stato recuperato, riportato a valle e trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco dai volontari del Soccorso Centro Valsassina.

In alta quota

Il secondo intervento è, invece, andato in scena poco prima delle 13.30: l'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) si è portato nella zona Monte Due Mani, dove sono rimasti bloccati due escursionisti di 20 anni; i ragazzi sono stati recuperati e riportati a valle illesi.