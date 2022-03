Cade sulle piste dei Piani di Bobbio: 84enne soccorso in elicottero

Giornata di lavoro lungo le piste dei Piani di Bobbio. Intorno a mezzogiorno l'elisoccorso fatto decollare dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è portato ai circa 1.600 metri di quota sul livello del mare della frequentata stazione sciistica: qui un uomo di 84 anni si è infortunato mentre percorreva la pista Camosci (rossa); trasportati in loco, i sanitari hanno stabilizzato l'anziano e l'hanno trasferito, in via aerea, presso l'ospedale Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como), dov'è stato ricoverato in codice giallo.

Martedì di lavoro a Bobbio

Anche durante la giornata di martedì 22, ieri, si era reso necessario compiere un intervento di soccorso. Poco prima delle 13 l'elicottero di stanza a Villa Guardia (Como) è giunto in altura per soccorrere una donna di 73 anni. Come avvenuto oggi, anche in questa occasione il ricovero presso il medesimo nosocomio dell'Alto Lago è avvenuto in codice giallo.