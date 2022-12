Doppio infortunio sulle piste da sci: in Valsassina arriva anche l'elicottero

Doppio intervento sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Nella mattinata di sabato 31 dicembre i soccorritori sono entrati in azione nella frequentata località d'altura valassinese per due cadute. Intorno alle 9.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto il primo allertamento per la prima caduta: nella zona del Santuario della Regina dei Monti e delle Funivie è stato fatto atterrare anche l'elicottero fatto decollare dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La persona rimasta ferita è stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo.

Il secondo intervento a Bobbio

Circa un'ora dopo la stessa centrale operativa ha allertato la Croce Rossa Valsassina: una ragazza di 21 anni è stata portata a valle e, da lì, è stata trasferita presso il medesimo nosocomio della città capoluogo. Anche in questo caso il ricovero è avvenuto in codice giallo.