Caduta e alcool: ai Piani di Bobbio l'elisoccorso arriva in codice rosso

Si chiude in codice rosso la giornata dell'Epifania ai Piani di Bobbio, frequentata località valsassinese a oltre 1600 metri di quota sul livello del mare. Protagoniste due persone che, per motivi decisamente diversi, hanno avuto bisogno dell'intervento dell'elisoccorso fatto decollare dalle basi gestite dall'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu). Poco prima delle 16.20 il centralino ha ricevuto la prima chiamata dalla zona delle piste: il mezzo aereo partito dalla base di Caiolo (Sondrio) è atterrato nella zona del Santuario della Regina dei Monti e delle Funivie, caricando la persona caduta in quella zona e trasferendola in codice giallo presso l'ospedale civile di Gravedona (Como).

Troppo alcool

Le vette, talvolta, diventano anche luogo dove si verifica un elevato consumo di sostanze alcoliche e, non a caso, dal 1 gennaio sono diventate valide delle regole ben precise. Qualche minuto prima delle 18 è stato l'elicottero partito dalla base dell'ospedale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a far capolino in alta quota: qui una persona si è sentita male a causa dell'abuso di alcolici e la situazione ha chiesto l'intervento con il codice di massima gravità della squadra di soccorso; fortunatamente l'emergenza è poi rientrata e il trasporto in ospedale, avvenuto via aria, è avvenuto in codice verde.