Stando a quanto riferito da fonti Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, il 19enne è stato trasferito via terra presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato accettato in codice rosso: la violenta caduta sull'asfalto gli ha provocato un serio trauma cranio facciale.

Paura nel pomeriggio di venerdì 24 giugno a Perledo. Poco dopo le 17 un giovane di diciannove anni è stato investito mentre percorreva via per Esino a Perledo, strada panoramica che permette di raggiungere il piccolo paesino montano e, successivamente, il frequentato e panoramico passo Agueglio, meta di tanti ciclisti. La gravità delle condizioni del ragazzo ha reso necessaria la mobilitazione del Soccorso Bellanese e, fatto arrivare dalla base di Villa Guardia (Como), dell'elisoccorso.

Un giovane è stato soccorso in codice rosso da varie squadre, poi è stato trasferito in ospedale

/ Via per Esino

Investito in bici lungo via per Esino: a Perledo soccorsi in codice rosso