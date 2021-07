È stato necessario l'intervento dell'elicottero per salvare due escursionisti che, nel pomeriggio di venerdì 9 luglio, si sono persi sulla Grignetta. I due hanno smarrito la strada una volta che si sono trovati non lontani dal rifugio Rosalba, a 1.730 metri di quota rispetto al livello del mare. La chiamata ai soccorsi ha permesso a tutto il sistema di mettersi in moto: da Malpensa si è levato in volo l'elinucleo dei Vigili del Fuoco, che si è così portato nella zona impervia.

Recuperate

Una volta verricellate, le due persone sono state caricate sul Drago dei pompieri e sono state trasferite ai Piani dei Resinelli, dove ad attenderli c'era una squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale).