Giornata nera nel Lecchese: due interventi in montagna, incidente mortale sulla strada per Ballabio. Tanti i sinistri

Il mezzo aereo si è levato in cielo per tre volte nel giro di due ore e mezza. Tanti incidenti sul territorio: Varenna, Airuno e Garbagnate Monastero

Pomeriggio da bollino nero per Lecco, dove si è verificato il triplo intervento dell'elisoccorso durante domenica 13 giugno. Tragico l'incidente stradale avvenuto alle 17.15 sulla Lecco-Ballabio (Statale 36 dir): stando alle prime informazioni il sinistro sarebbe avvenuto nella zona dello svincolo che permette di raggiungere l'ospedale Manzoni e ha coinvolto in maniera grave due persone. Sul posto si è portato l'elicottero fatto decollare da Caiolo (Sondrio), unitamente ai volontari della Croce Rossa di Lecco, della Croce San Nicolò e al personale medico giunto a bordo di un'automedica.

Stando a quanto riferito da fonti mediche, il giovane di 29 anni coinvolto, che viaggiava su una motocicletta e si sarebbe scontrato con un'automobile, è successivamente deceduto, mentre il 44enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo con un trauma cranico e uno al torace. Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco; deviato su strade alternative il flusso di traffico.

Questa la nota di Anas:

A causa di un incidente, è provvisoriamente interdetta al transito la strada statale 36/Racc “Raccordo Lecco-Valsassina”, in entrambe le direzioni. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ed una motocicletta si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria ‘Valsassina’; nel sinistro il centauro ha perso la vita. Sul posto è intervenuto personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine.

Il tratto interessato dall'incidente

Incidenti a Varenna, Airuno e Garbagnate

Alle 17.40 i volontari del Soccorso Bellanese e un'autoambulanza si sono portati a Varenna, lungo la Strada Provinciale 72, per prestare soccorso a un 25enne caduto dalla moto; stabilizzato, il giovane è stato trasferito all'ospedale "Manzoni" in codice giallo.

Alle 18 nuovo intervento dei soccorsi ad Airuno, sempre sulla Strada Provinciale 72, per un incidente tra autovetture: coinvolte cinque femmine di 4, 43, 75 anni e 58 anni, che hanno rimediato contusioni varie, e due maschi di 31 e 58 anni, anch'essi feriti lievemente. Tutti sono stati trasferiti in codice verde a Merate.

Alle 18.25 i volontari del Soccorso Bellanese si sono portati sulla Strada Statale 36, in direzione sud nella zona della Galleria Sornico (Lierna), per un altro incidente tra auto e moto: coinvolte due persone, tra cui un 45enne trasferito in codice giallo in ospedale.

Infine, alle 18.45 Polizia Stradale e pompieri si sono portati a Garbagnate Monastero: un'autovettura si è ribaltata in via Firenze, ma fortunatamente il 26enne al suo interno si è procurato ferite lievi; anche lui è stato ricoverato in codice verde.

Elicottero in montagna

Il mezzo aereo di stanza a Villa Guardia (Como) è entrato invece in azione alle 14.46 per vagliare il lieve malore occorso a un giovane di 25 anni mentre si trovava nella zona del Rifugio Brioschi, presente sulla vetta del Grignone; il ragazzo, portato a valle, è stato poi trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice verde con un'ambulanza della Croce San Nicolò.

Nuovo decollo intorno alle 16.30, questa volta per raggiungere il Monte Medale, dove un escursionista è rimasto incrodato: anche in questo secondo caso è stato l'elicottero di base nel Comasco a raggiungere la zona. Da terra, invece, sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione del Bione di Lecco.