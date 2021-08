Giovane s'infortuna sulla Cresta Cermenati: elisoccorso al lavoro. A Introbio si fa male una bambina

La 26enne è stata raggiunta dall'elicottero e soccorsa, mentre la giovanissima è stato trasferita in ospedale

Via per Biandino

Duplice intervento in Valsassina nella tarda mattinata di martedì 17 agosto. Intorno alle 11.35 l'elicottero di stanza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha raggiunto il rifugio Tavecchia, nel cuore della Val Biandino, per soccorrere una bambina di soli due anni che si è fatta male a causa di una caduta accidentale; la giovanissima è stata raggiunta dal personale medico ed è stata portata in codice verde all'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Elicottero in Grignetta

Poco dopo, alle 13.15, l'elicottero normalmente presente a Villa Guardia (Como) ha compiuto un secondo intervento dopo quello portato a termine sulla Strada Statale 36. Il personale a bordo del mezzo aereo è stato portato sulla Cresta Cermenati della Grignetta, dove una giovane escursionista di 26 anni si è fatta male durante la classica ascesa. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, tanto che l'elisoccorso ha fatto rientro in ospedale senza codice.