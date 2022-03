Scivola mentre percorre il Passo del Cammello: sessantenne soccorso in elicottero

Intervento dell'elisoccorso nel primo pomeriggio di giovedì 17 marzo. Intorno alle 12.30 il mezzo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza fatto decollare dall'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo ha raggiunto la zona montana compresa tra la frazione Versasio e i Piani d'Erna per raggiungere un escursionista di 64 anni che è scivolato mentre era impegnato lungo il sentiero del Passo del Cammello, che si trova sul versante meno battuto della montagna.

Il ricovero in ospedale

Il mezzo aereo, intervenuto in codice rosso, e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Lecco, arrivati via terra, hanno proceduto con la stabilizzazione del sessantenne, imbarellato e trasferito in via aerea presso l'ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo; arrivato in pronto soccorso, è stato ricoverato in codice giallo e sottoposto agli accertamenti, oltre che alle cure, del caso. L'intervento si è concluso dopo circa un'ora.