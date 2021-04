Disavventura per un trentenne al Passo del Giuff: lo recupera l'elisoccorso

Elicottero in volo, nel pomeriggio di sabato 17 aprile, sulle montagne di Lecco. Un escursionista di 33 anni è stato raggiunto, poco dopo le 17, dal mezzo aereo fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) in codice rosso, con tanto di allertamento arrivato anche a Carabinieri e Vigili del Fuoco: l'uomo è scivolato è scivolato sulla neve nella zona del Passo del Giuff, a 1515 mslm sul sentiero che collega i Piani d'Erna alla vetta del Resegone.

La caduta non ha procurato lesioni particolari all'escursionista, ma sarebbe stato comunque impossibilitato a proseguire la propria attività: per questo motivo è stato recuperato dalla squadra inviata sul posto e trasferito a valle; il 33enne ha scelto di non farsi visitare presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco perchè in buone condizioni di salute.