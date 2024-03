Intervento in codice rosso al Sasso di Preguda. Intorno al mezzogiorno di venerdì 22 marzo la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il malore occorso a una persona di 78 anni presente nella bella e frequentata località che si trova sopra Valmadrera, lungo i sentieri che portano verso la vetta del Moregallo. Al momento non è stato reso noto il genere della persona coinvola, ma le sue condizioni sono segnalate come gravi: dalla base di Villa Guardia (Como) è stato fatto sollevare l'elicottero, mentre via terra sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino che fanno parte del Triangolo Lariano.

L'intervento e il trasporto in ospedale sono avvenuti in codice rosso.