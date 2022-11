Si fa male tagliando la legna: a Premana arriva l'elicottero

Soccorritori al lavoro in Valsassina. Allertamento avvenuto intorno alle 13.15 di sabato 26 novembre per la Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Come riferito da fondi del Cnsas, un boscaiolo di 45 anni si è infortunato mentre stava tagliando della legna in località Giabbio, nel territorio del comune di Premana.

I soccorsi a Premana per un boscaiolo

La centrale ha subito mandato sul posto le squadre territoriali del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato trasportato nel bosco con la barella portantina dalle squadre fino all’elicottero e infine portato presso il nosocomio Moriggia Pelascini di Gravedona: l'uomo è arrivato all'interno del presidio intorno alle 14.20 ed è stato accettato in codice giallo.