Smarriti alle pendici del Resegone: escursionisti recuperati dai pompieri

Intervento ad alta quota, nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, per i pompieri lecchesi. Intorno alle ore 16.00 il nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, in collaborazione con l’elinucleo V.F. di Malpensa, è entrato in azione per soccorrere due persone smarritesi in località Cascina dell’Orso, alle pendici del Monte Resegone.

Recuperati in buone condizioni

I due malcapitati sono stati recuperati tramite l'operazione che ha reso necessario l'utilizzo del verricello da parte dell'equipaggio dell’elicottero Drago VF82 e, successivamente, sono stati trasportati in zona sicura in buone condizioni fisiche. L’intervento di soccorso tecnico urgente e’ terminato alle ore 18:30