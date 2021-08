Via per Erna

Elicottero dei pompieri al lavoro nel pomeriggio di lunedì 30 agosto. Il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei pompieri, facendo leva sull'utilizzo dell'elicottero Drago fatto decollare da Malpensa (Varese), è intervenuto per il recupero di una donna rimasta bloccata in una zona impervia.

Recuperata al Passo del Giuff

L'escursionista, infatti, si è persa nella zona del Passo del Giuff, lì dove s'incrociano vari sentieri che portano da e per il Resegone. La donna, recuperata in buone condizioni di salute, è stata elitrasportata in una zona sicura e ha raggiunto con il personale di terra la propria vettura.