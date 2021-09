Escursionista cade sul Resegone: elicottero al lavoro sotto la vetta

Mezzo aereo e tecnici del Soccorso Alpino in volo sul sentiero 1

Intervento in codice rosso nel pomeriggio di sabato 4 settembre. L'elicottero di Areu partito dalla base di Bresso (Milano) ha raggiunto la zona che si trova poco sotto la vetta del monte Resegone, lungo lo storico sentiero 1, dove sarebbe caduta una persona di 53 anni. L'allarme è scattato verso le ore 14.30 e ha richiamato sul posto anche i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione del Bione di Lecco; allertati anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Codice rosso

Stando alle informazioni riferite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, le condizioni della persona coinvolta sarebbero decisamente critiche, tanto che l'è stato assegnato il codice rosso di massima urgenza.

Durante la mattinata

La giornata del personale di soccorso è iniziato presto: verso le 8.40 l'elicottero di stanza a Caiolo (Sondrio), si è portato nella zona del Bivacco Merlini (Resegone) per recuperare un escursionista caduto; non gravi le condizioni, che hanno portato al ricovero presso l'ospedale di Gravedona (Como) in codice verde.

Verso le 12.30 è stato l'elicottero del Papa Giovanni XXIII di Bergamo a raggiungere il territorio di Mandello del Lario: è stato necessario per recuperare una donna di 64 anni colpita di un malore nella zona del Rifugio Rosalba; caricata sul mezzo, è stata trasferita in codice giallo presso il medesimo nosocomio comasco.