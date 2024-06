Scivola sul sentiero e sbatte a terra: doppio intervento sul Resegone

Doppio e lungo intervento sul Resegone. Alle 13.30 i pompieri sono stati allertati per quanto avvenuto in una zona impervia di via per Erve: due squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del fuoco si sono portate sul sentiero per soccorrere una donna che è scivolata e ha sbattuto a terra, provocandosi ferite fortunatamente non gravi. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore.

Verso le 16 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata nuovamente mobilitata: un uomo di età non nota è caduto a poca distanza dalla vetta della montagna simbolo di Lecco e si è ferito; sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico raccolti a Lecco da un elicottero scattato dalla base di Villa Guardia (Como): raggiunto l'uomo, l'hanno preparato per il trasferimento presso l'ospedale Manzoni avvenuto in codice verde.