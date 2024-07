Seguono il navigatore, si perdono sul San Martino: salvati

Si sono persi sul Sentiero dei Pizzetti del San Martino seguendo il navigatore. Intorno alle 19 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato varie squadre per trarre in salvo il gruppetto incrodati in una zona impervia: il Comando dei Vigili del fuoco è intervenuto con il personale del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e l'elicottero Drago per il recupero dei due escursionisti stranieri che erano finiti in un zona pericolosa a causa di un errore nella lettura del percorso seguito tramite un'applicazione installata sul telefono.

Le persone sono state trasportate presso la zona sicura del centro sportivo Al Bione: una volta assicuratisi delle loro condizioni di salute, buone, sono stati lasciati liberi di far ritorno presso le rispettive abitazioni.