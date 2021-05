Accusa un malore mentre è all'abbazia di San Pietro al Monte: 76enne soccorso d'urgenza

È stato soccorso in codice rosso l'uomo di 76 anni che, intorno alle 16.45 di sabato 29 maggio, è stato colpito da un malore mentre si trovava presso l'abbazia di San Pietro al Monte, zona montana rintracciabile sopra l'abitato di Civate. Sul posto, allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze, si sono portati, in codice rosso, i soccorritori arrivati da varie località: dalla base di Bresso (Milano) è stato fatto decollare un elicottero di Areu, mentre via terra sono giunti i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso Alpino e Speleologico e i pompieri del Nucleo Saf; allertati anche i carabinieri.

L'uomo, stando a quanto appreso, sarebbe stato caricato sull'elicottero e trasferito in ospedale in codice giallo.

Elicottero a Colle Brianza

Poco prima era stato invece, richiesto l'intervento dei soccorritori per la caduta di un ciclista avvenuta alle pendici del Monte Crocione a Colle Brianza. Anche in quel caso è stato necessario l'invio sul posto di un elicottero, questa volta fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como); l'infortunato è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale. Allertati, oltre ai volontari della Croce Bianca e al personale inviato a bordo di un'automedica, anche i tecnici del Soccorso Alpino, i pompieri del Nucleo Saf e la Compagnia di Merate dei Carabinieri.