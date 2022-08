Cade nel cuore della Val Biandino: 89enne soccorso in elicottero

Intervento dell'elisoccorso nella mattinata di domenica 14 agosto. Intorno alle 9 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato la squadra di stanza a Caiolo (Sondrio) nella zona del rifugio Tavecchia, dove un anziano di 89 anni è caduto, ferendosi. Arrivato in loco, il personale sanitario ha stabilizzato l'uomo, l'ha caricato sul mezzo aereo e l'ha trasferito in codice giallo presso l'ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona per il ricovero.

Giunto in Pronto soccorso, l'89enne è stato ricoverato in codice giallo; allertati anche i pompieri del Comando Provinciale di Lecco. L'intervento si è concluso intorno alle 10.15.