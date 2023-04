Scivola e cade: in Valsassina arriva l'elicottero

Soccorsi urgenti in Valsassina. Poco prima delle 17.30 di lunedì 3 aprile un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) è stato chiamato a intervenire in via Valleggio, a poca distanza dal PalaBaster, unitamente alla Croce Rossa Valsassina di Balisio: grande spavento per un uomo di 69 anni, caricato sul mezzo aereo e trasportato presso l'ospedale Manzoni di Lecco.

Giunto presso il nosocomio del capoluogo, l'uomo è stato ricoverato in codice giallo in pronto soccorso.

Articolo in aggiornamento.