Elicottero in volo sopra le montagne lecchesi nel pomeriggio di domenica 10 dicembre. Intorno alle 15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per l'infortunio occorso a una persona lungo le piste dei Piani di Bobbio: nello specifico, il tutto sarebbe stato generato da una caduta avvenuto lungo la pista blu Chiesetta; messo in moto l'elicottero di stanza presso la base di Bresso (Milano), giunto ai circa 1.600 metri di quota della Valsassina.

I sanitari, dopo aver stabilizzato la persona in questione - di generalità per il momento non rese note - l'hanno trasportata in ospedale in codice giallo.