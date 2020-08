Grignetta: cade in un canale vicino al Rosalba, grave un escursionista

Grave incidente montano nel primo pomeriggio di mercoledì 26 agosto in Grignetta. Un escursionista, di età ancora non comunicata, è caduto per circa venti metri lungo un canale che si stacca vicino al Rifugio Rosalba; poco dopo le ore 12.30 una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha portato alla partenza di un elicottero dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, giunto in alta quota insieme ai tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone.

Le operazioni di recupero sono state lunghe, complesse e si sono concluse dopo circa due ore: l'uomo, che nella caduta si è procurato un trauma cranico e altri traumi in varie parti del corpo, è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato ricoverato e sottoposto alle cure del caso.