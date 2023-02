Soccorso con l'elicottero dopo essere stato colto da malore sulla pista da sci

Malore e pronto intervento dell'elisoccorso questa mattina, domenica 26 febbraio, sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Un 38enne non si è sentito bene poco dopo le 8, e vedendolo in difficoltà è stato dato l'allarme al 118: l'intervento di soccorso è scattato in codice giallo.

Sul posto si è portato anche l'elicottero di Areu decollato da Sondrio con il personale sanitario che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo sul posto, ha trasportato il 38enne all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in "giallo". Le sue condizioni di salute non dovrebbero dunque essere gravi.