Scivola sul ghiaccio, 29enne soccorso con l'elicottero

Disavventura per un uomo di 29 anni questa mattina nei boschi in zona Piani Resinelli, sotto il comune di Abbadia Lariana, in una zona impervia.

Il giovane è rimasto vittima di una caduta sul ghiaccio, procurandosi vari traumi. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze 112: da Milano è stato inviato l'elisoccorso che ha raggiunto il 29enne, la ha immobilizzato e caricato per il trasporto all'ospedale di Rozzano. Allertati anche i tecnici della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Secondo le prime informazioni raccolte, nella caduta l'uomo ha riportato un trauma cranico e uno alla gamba.