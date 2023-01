Scarica di pietre, escursionista soccorso sul San Martino

Elicottero di Areu e tecnici del Soccorso Alpino in azione oggi pomeriggio per prestare aiuto a un escursionista in una zona impervia del San Martino. L'intervento si è reso necessario dopo la caduta di una scarica di pietre che ha creato una situazione di pericolo per l'uomo, rimasto anche colpito a una gamba da un sasso.

In tanti intorno alle ore 16 di domenica 29 gennaio hanno notato il velivolo decollato da Como, impegnato nelle operazioni di avvicinamento al bosco della montagna lecchese per raggiungere e recuperare l'escursionista ferito e in difficoltà. La squadra del centro operativo del Bione della Stazione di Lecco (Cnsas XIX Delegazione Lariana) è intervenuta a supporto delle operazioni dell’elisoccorso. L'uomo è stato individuato mentre era in falesia nella zona della Pala di San Martino.

L’intervento è terminato nel tardo pomeriggio, con il rientro delle squadre a valle. L'intervento è stato attivato in codice giallo ed è proseguito in codice verde con il trasporto del paziente all'ospedale Sant'Anna di Como.