Camino e tegole del tetto pericolanti, vigili del fuoco in azione

Intervento dei vigili del fuoco in serata a Ello per la messa in sicurezza di un camino e di una tettoia pericolanti. Erano da poco passate le ore 20 di domenica 14 maggio quando una squadra del distaccamento volontario di Valmadrera ha raggiunto l'immobile mettendosi al lavoro per l'immediata sistemazione del camino e delle tegole che minacciavano di cadere sulla pubblica via. L’intervento tecnico è terminato alle 21:30 circa.