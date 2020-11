Emergenza Covid: a San Girolamo chiese chiuse e Padri Somaschi in quarantena

«Si avvisa la cittadinanza che, a causa dell'emergenza epidemiologica, la Basilica di San Girolamo e i luoghi del Santuario della Valletta resteranno chiusi fino a nuova comunicazione». L'annuncio è stato diffuso oggi, giovedì 26 novembre, dal Comune di Vercurago senza entrare nel merito delle motivazioni.

In giornata sono poi arrivate ulteriori conferme da parte della parrocchia di Somasca: tutte le chiese della frazione sono chiuse, dalla Basilica dedicata al Patrono degli Orfani alla Chiesa parrocchiale, fino appunto al Santuario della Valletta. Chiusa anche la Rocca dell'Innominato poco sopra la salita delle cappellette. Tutti i Padri Somaschi sono in quarantena. Il provvedimento è stato preso a scopo preventivo a seguito di alcuni tamponi risultati positivi tra i religiosi: 5 su 32 test effettuati.

Padre Livio Valenti: «Non ci sono casi gravi, stiamo bene. Ma c'è preoccupazione. Giusto applicare tutti i protocolli»

«Appena visti alcuni sintomi abbiamo subito avvisato il medico di base e presto sono arrivati a Somasca gli addetti Usca, che ringrazio, per effettuare i tamponi - spiega Padre Livio, parroco di Somasca - Su 32 tamponi effettuati, cinque sono risultati positivi. Per fortuna non ci sono ad oggi casi gravi, stiamo bene, ma vista anche l'età avanzata di alcuni padri c'è un po' di preoccupazione. A tutela sia della salute nostra che di quella dei fedeli abbiamo quindi attivato nella maniera più rigorosa tutti i protocolli di sicurezza. Noi Padri siamo tutti in quarantena da ieri e ci staremo fino a quando l'emergenza, a seguito di ulteriori esami, sarà rientrata senza più casi. Anche tutte le chiese di Somasca sono state provvisoriamente chiuse». E probabilmente lo rimarranno per almeno altre due settimane, nella speranza che i contagi restino contenuti e che la situazione si risolva al più presto, nella salvaguatdia della salute di tutti i religiosi interessati dall'isolamento.

Ai Padri dell'ordine fondato da San Girolamo Emiliani i fedeli che hanno saputo la notizia e i colleghi sacerdoti della valle San Martino hanno già espresso la loro ideale e forte vicinanza in questo momento delicato.