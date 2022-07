Rissa in viale Turati, intervento d'urgenza dei soccorsi

Un'altra rissa a Lecco con una persona trasportata d'urgenza in ospedale a seguito delle ferite riportate. L'episodio violento è avvenuto la scorsa notte, tra sabato 30 e domenica 31 luglio in viale Turati. Ancora scarse le informazioni rese note sull'accaduto. Lo scontro che ha coinvolto almeno due (o forse più) persone è avvenuto intorno all'1.30 in strada. Per una è stato necessario l'intervento del persopnale medico, l'altra avrebbe invece rifiutato le cure.

Dopo l'allarme al 118 sul posto sono presto intervenuti i soccorsi di Areu in codice giallo con l'ambulanza della Croce di Rossa di Valmadrera. Sul posto anche gli agenti della Questura cittadina. Toccherà ora alle forze dell'ordine stabilire le esatte responsabilità dell'accaduto. Nelle scorse settimane altre risse e scontri violenti si erano verificati sempre nella zona centrale della città capoluogo.