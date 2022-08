Cade in una zona impervia, 64enne soccorso con l'elicottero

Intervento dei soccorsi in codice rosso a Erve per prestare aiuto a un uomo di 64 anni caduto in una zona impervia. L'allarme al 118 è scattato alle 15.30 di oggi, mercoledì 17 agosto.

Sul posto si è portato anche l'elicottero di Areu decollato da Bergamo, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino (XIX Delegazione Lariana) e ai Vigili del Fuoco di Lecco. Il 64enne è stato presto raggiunto e dopo le prime cure portate nel luogo dove è avvenuto l'infortunio, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.

Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto allo spavento iniziale: l'uomo ha riportato un trauma a un ginocchio e contusioni varie.