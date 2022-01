Escursionista cade salendo al Pialeral: in azione l'elicottero

Cade in montagna, elicottero in azione. Intervento nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, per gli uomini della Stazione Valsassina-Valvarrone del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana.

Una escursionista del 1951, residente a Lecco, è scivolata lungo il sentiero mentre stava salendo dai Piani dei Resinelli verso il Pialeral. La donna ha riportato un trauma a una gamba e non è stata più in grado di procedere, così ha chiesto aiuto. È partita subito una squadra di cinque tecnici della Stazione; i soccorritori sono saliti prima con un mezzo fuoristrada e poco dopo l'hanno raggiunta a piedi.

La donna si trovava in località Traversata Bassa, sotto l’Alpe Pialleral, a una quota di 1200 metri. Quando sono arrivati sul posto, i tecnici hanno valutato la situazione dal punto di vista sanitario e i relativi tempi di evacuazione; allora è stato deciso di fare intervenire anche l'elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Caiolo (Sondrio). L'escursionista è stata portata in ospedale. L'intervento si è concluso alle 14.30.