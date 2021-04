Si perde tra Morterone e il Resegone: escursionista salvato dai pompieri

Intervento in alta quota nel pomeriggio di sabato 10 aprile. Il Nucleo spleo-alpino-fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco facente capo al Comando Provinciale di Lecco è stato chiamato a prestare soccorso nella zona della forcella di Olino, tratto che collega Morterone ai sentieri tracciati sul versante est del Monte Resegone. I pompieri lecchesi sono entrati in azione utilizzando un elicottero Drago 82, che li ha portati sul posto per procedere con il recupero di un escursionista che aveva perso l'orientamento in una zona impervia.

L'intervento è durato circa un'ora, al termine del quale l'uomo è stato trasportato presso la piazzola del Bione in buone condizioni fisiche.

Il mezzo Drago 82 arrivato al Bione