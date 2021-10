Si perde nei boschi senza torcia e con il telefono scarico: ritrovato illeso

Gli uomini del Soccorso alpino hanno ritrovato illeso, nella serata di sabato, un uomo di Lecco classe 1977 che si era smarrito. Il 45enne voleva percorrere il "Sentiero degli stradini" da Artavaggio e andare verso i Piani di Bobbio, ma ha allungato il percorso e si è tolto dalla giusta direzione.

Visto l'approssimarsi del buio, verso le 19.30 l'escursionista ha pensato di chiedere aiuto. Sono partite così le squadre della Stazione di Valsassina e Valvarrone del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana - che hanno cominciato a battere le aree in cui era più probabile che il disperso potesse trovarsi.

L'uomo non aveva con sé una pila, che è sempre molto utile per indicare la propria posizione, oltre che per illuminare il percorso; inoltre il telefono non consentiva di inviare la posizione e dopo poco la batteria si è scaricata, rendendolo irraggiungibile. Le squadre lo hanno comunque rintracciato: si trovava nella zona della Valle dei Mugoss. I tecnici del Soccorso alpino lo hanno così accompagnato al rifugio Lecco - alla ricerca ha collaborato anche il gestore - e poi con la jeep fino a Barzio. L'intervento si è concluso in tarda serata.