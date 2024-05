Incidente mentre fa canyoning nel torrente Esino, uomo soccorso in gravissime condizioni

Soccorsi in azione in codice rosso per prestare aiuto a un uomo rimasto gravemente ferito mentre stava facendo canyoning nel torrente Esino, in zona Vezio. Si tratta di un trentenne residente nel Milanese. L'incidente è avvenuto alle 11.30 di oggi, sabato 18 maggio, nel territorio comunale di Perledo. Il giovane è rimasto imprigionato in un mulinello per parecchi minuti,

poi alcuni ragazzi lo hanno visto e tirato fuori in arresto cardiaco e sono cominciate le manovre rianimatorie.

Subito dopo l'incidente in acqua è scattato l'allarme al 112. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto con la massima urgenza un equipaggio del Soccorso Bellanese e l'elisoccorso decollato da Como. In azione anche i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) e una seconda dal distaccamento di Bellano. Allertati inoltre i carabinieri.

Le condizioni dell'uomo rimasto ferito mentre scendeva in canoa dal torrente sarebbero molto gravi. Dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco e dai tecnici Cnsas, il paziente è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito sempre in codice rosso in ospedale: le condizioni sono descritte come disperate.